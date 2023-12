Zadnja leta se veliko govori o tem, da so mame preveč povezane s svojimi sinovi. Posledično so sinovi 'nadomestni možje', zato moški ostajajo v 'hotelu Mama'. Res je, da mama, ki ni čustveno zrela, lahko naveže nase sina in ta posledično težko ustvari nov odnos in se od nje tudi težko odcepi. Res je, da takšni moški, ko zveza postane resna, pobegnejo, ker podzavestno 'varajo' mamo in težko na prvo mesto postavijo novo partnerico. Res je tudi, da takšni moški lahko postanejo šarmerji, ker so se tega naučili v odnosu z mamo. Vse to in še marsikaj je res. Vendar bi rada danes izpostavila, da se...