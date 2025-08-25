Dobra vila Maja: Povežite se s svojo dušo (Suzy)

Tudi sama sem imela pred leti veliko duhovnih uvidov, medtem ko jih je bilo malo težje prizemljiti in živeti v fizični realnosti. Kar nekaj časa je trajalo, da sem šla iz teorije v prakso. Dolgo sem na neki duhovni ravni razumela delovanje univerzalnih zakonov, a na fizični še vedno trpela v odnosih, bila negativna in se ukvarjala z okolico. Nisem znala takoj povezati teorije in prakse. Vse sem 'vedela', pa ničesar naredila. To vedenje je imelo veliko znanja, ki ni bilo usklajeno z resnično izkušnjo v fizičnem svetu. Prava duhovnost nastopi takrat, ko duhovni in fizični svet nista več ločena,...