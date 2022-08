Zadnje dni slišim veliko pritoževanj čez moške. Kako neresni so in neodgovorni. Ženske, ki delajo že nekaj let na sebi, pravijo, da imajo dovolj. Pa poglejmo, zakaj je tako. To, da smo rojeni v Sloveniji, ni naključje, kajti tukaj je energijsko sečišče moške in ženske energije. Kar logično pomeni, da je naša velika naloga doživljanje moške in ženske energije z različnih zornih kotov. Ena od nalog našega poslanstva so tudi odnosi. Kako naj odraste, če vse naredite namesto njega? Same vzgajate otroke, se z njimi učite, obiskujete zdravnike, hodite v trgovino, skrbite za zdrav življenjski slog i...