Dobra vila Maja: Pomagaj si sam in vesolje ti bo pomagalo (Suzy)

Se sprašujete, zakaj je v vašem življenju toliko trpljenja in neprijetnih dogodkov? Ali kaj ta sila in energija nad vami želita od vas? Zakaj? Se tudi vam zdi, da vesolje nima odgovorov za vas, da postavljate vprašanja, vesolje pa le nemo opazuje vašo bolečino? Imate občutek, kot da so vas zapustili angeli in vodniki? Se tudi vi sprašujete v upanju, da vas bo nekdo slišal? Kaj pa če si ne postavljate vprašanj, da bi pričakovali takojšen odgovor, ampak da bi lahko izrazili svojo bolečino, čustva in doživljanje situacije? Ste kdaj pomislili, da ne pričakujete odgovorov, temveč le izražate sebe?...