Dobra vila Maja: Poglobite se v svoje družinsko drevo

Verjetno se sprašujete, zakaj se vam kljub vztrajnemu delu na sebi še vedno ponavljajo določeni ljudje ali situacije. Seveda je del vaše kreacije povezan z vašimi mislimi, občutki in čustvi, drugi del pa z vašimi stvarmi iz preteklosti. Ob večletnem opazovanju svojega in življenj mnogih sem opazila, da v prvi vrsti dedujemo stvari prek DNK staršev. Se pravi, ko se v maternici ustvari naše telo, je zapis naših vzorcev, predvsem pa družinske karme in nerazrešenih stvari v našem telesu. Naši predniki so doživljali stvari enako kot mi, in če jih niso rešili, so ostale ujete v njihovih telesih. Ta...