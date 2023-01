Kdor koli pozna moje delo ali spremlja videonasvete na portalu youtube, ve, da moje poučevanje temelji na naših mislih in občutkih. Verjetno je bil vaš odziv: 'Povej mi kaj novega. To je osnovnošolska tema, to že vem.' To velikokrat slišim, ko omenim misli in občutke. Tako sem tudi sama razmišljala na začetku dela na sebi. Potem pa sem spoznala, da je to pravzaprav doktorat dela na sebi. Še danes, ko počasi vstopam v 31. leto dela na sebi, se poglabljam v svoje misli in občutke. Ni bilo leta, da ne bi vadila te lekcije. Opazujte, kako potrebujete dramo v odnosu, čeprav je vse dobro. Š...