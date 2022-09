Premišljujem o zadnjih letih svojega bivanja na tem čarobnem planetu Zemlja. Ko se obrnem nazaj k začetkom dela na sebi, vidim veliko nihanja med črnim in belim, med pozitivnim in negativnim. Začutim veliko vzponov in padcev, veliko smeha in solz. Danes, po 30 letih dela na sebi, razumem. Razumem, da sem ta nihanja med dvema poloma potrebovala. Potrebovala sem razumevanje, kaj je delovanje s počasnimi (negativnimi) in kaj je delovanje s hitrimi (pozitivnimi) čustvi. Vse to se je moralo zgoditi natanko tako, kot se je. Vse to me je učilo, da imam moč izbire. Vse to me je učilo, da sem sama krea...