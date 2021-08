Dobra vila Maja: Opazovalka čustev

Veliko govorim, pišem in predavam o čustvih, kajti čustva so naše največje darilo, lahko pa tudi največje 'prekletstvo'. Sporočajo nam, s kakšno energijo delujemo – hitro ali počasno, lahko pa tudi rečemo pozitivno ali negativno. Moje osebno mnenje po izkušnjah, ki jih imam v 28 letih dela na sebi, je, da čustev ne smemo tlačiti. Prav je, da občutimo vsa čustva, tako pozitivna kot negativna. Občutite jezo, sovraštvo, ljubosumje v vsej veličini: šele ko boste razumeli čustvo, ga ne boste več potrebovali. Morda lahko rečemo tudi kreativna in rušilna. Imamo pa vedno svobodno voljo ...