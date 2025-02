Včeraj sem imela predavanje in veliko vprašanj se je nanašalo na partnerske odnose. Predvsem to, kako pomagati partnerjem, da se bodo prebudili in vam začeli dajati, kar si želite. Še niste opazili, da dokler govorite o partnerju, opisujete sebe? Zavedam se, da bo zelo težko sprejeti naslednje vrstice – a vendar vem, da vas bo nekaj razmislilo o tem. Vaš partnerski odnos vam odslikava, kje ste vi. Prav tako, kot boste opisali partnerja, taki ste vi sami. Vem, da se je vklopil naučen vzorec in sistem, da ni tako. Pa vendar gre za to, da tega drugače ne bi videli v zunanjih okoliščinah. Bolj ko...