Ste se kdaj vprašali, zakaj se vam dogajajo neprijetne stvari? Ste se kdaj vprašali, kako delujejo iluzije? Ste se kdaj vprašali, kakšno energijo oddajate? Danes bi vas rada spomnila, da se vam vse stvari dogajajo, da boste začeli bolj verjeti vase. Predvsem pa, da ne boste več iskali izgovorov, da nečesa ne spremenite, ampak šli v akcijo in spreminjanje stvari. Sprememba se začne tako, da narediš nekaj drugače kot po navadi. Vse tam zunaj se dogaja, ker ne verjamete vase. Kaj ni res, da z vsako iniciacijo in lekcijo poglobite zavedanje, razumete in ozavestite stvari? Poglejte nekaj let nazaj...