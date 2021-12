Dobra vila Maja: Ničesar vam ni treba spremeniti

Prepričana sem, da že veste, da je treba vse želje čutiti in pri kreaciji delovati, kot da uresničeno že imate. Zanima pa me, ali to tudi že resnično živite. Ali resnično delujete, kot da je želeno že del vas, to čutite in sprejemate kot dejstvo? Se zavedate, da vse vaše želje najprej nastanejo v miselnem svetu, in če jim dodamo še čustva, dobimo zmagovito kombinacijo kreacije. Ključno je, da se znebite dvoma in aktivirate upanje. Velikokrat je v duhovnosti prisotno mnenje, da se spreminjamo – v resnici pa se le vračamo k sebi in spoznavamo, kdo smo v resnici. Vse, kar v resnici potrebu...