Dobra vila Maja: Ne, hvala – ne v moji resničnosti (Suzy)

Mnogokrat ljudje vprašajo, zakaj se jim dogaja toliko različnih stvari in ni nikoli miru. Vse to je tam z razlogom, da razumete, kdo ste. Lekcije in iniciacije se nam dogajajo, da spoznamo, kdo smo v resnici, in zaključek neke lekcije je ravno to – zavedanje, kako deluje in zakaj. V resnici se v vsakem trenutku samo spominjate, kdo ste kot duša. Vi že vse ste, samo spomniti se morate tega. Trenutno se prebuja naša zavest in vedno bliže gremo k ljubezni. Sleherno stvar v vašem življenju je treba pripeljati do ljubezni in odpuščanja – se pravi, da nikjer ne sme biti sojenja. Vem, težko je – amp...