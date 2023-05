Dobra vila Maja: Največji 'problem' človeštva

Zadnjih deset let se intenzivno ukvarjam s komunikacijo in lahko vam zagotovim, da je to zelo globoka tema. Vedno bolj opažam, da je njen namen, da lahko razumemo sogovornika, ga spoznamo, se vanj poglobimo in s tem razumemo njegovo delovanje. Če bi vsak človek v sebi vedel, kdo je in katere darove ima, se cenil in spoštoval, imel zdravo rad, bi izginili vsi problemi človeštva. Ozdravite 'nisem dovolj dober' in ozdravili boste življenje. Zadnje čase na svojih predavanjih učim ljudi, naj obrnejo fokus od sebe k sogovorniku. Kaj mislim s tem? Začnite res dobro poslušati in slišati. Opazujte se...