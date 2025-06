Morda ste med tistimi, ki se jim v zadnjem času veliko dogaja. Preizkušnje in lekcije so dnevno na sporedu in pritiski z vseh strani so vedno močnejši. Zbegani ste, nihate med mislimi in čustvi. Naj vas pomirim, da je vse le zgodba o svetlobi in temi. Vsak dan imamo na izbiro, katero realnost bomo izbrali – realnost strahu ali realnost ljubezni. Začnite opazovati, da kadarkoli dajete pozornost zunanjemu svetu, se stvari začnejo rušiti. Samo ko vzdržujete svoj center in ste v svoji notranjosti, se dogajajo mirne stvari. Verjamem, da imate trenutno veliko pritiskov in napadov iz okolice – vse t...