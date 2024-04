Dobra vila Maja: Letos je to leto (Suzy)

V zadnjih mesecih mi ljudje, s katerimi delam ena na ena, velikokrat omenijo, da je letos leto zmaja, tako vsi panični hitijo uresničevat svoje sanje, ker se bojijo, da bodo nekaj zamudili. V zadnjih dneh veliko poslušam tudi o polni luni, mrkih in podobnem. Res je, planeti delujejo s svojimi energijami, vendar sta še vedno zadaj svobodna volja in izbira in teh pri tvoji odločitvi noben planet ne more ustaviti. Vsak dan, ampak res vsak dan je priložnost za spremembo, ne samo letos in v času te lune. Vsaka situacija ima kot kovanec vedno dve strani, lahko se odločimo za dobro, lahko za slabo. ...