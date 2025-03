Dobra vila Maja: Ko sprejmete, to ni več del vaše realnosti (Suzy)

Veliko ljudi me v strahu sprašuje, kaj se dogaja na Zemlji. Vse je samo ustvarjanje strahu in posledično zadrževanje v ujetosti in matrici. Svetloba kreira in tema ruši – zapomnite si to pravilo kreacije. Torej tema ne more ustvarjati, lahko samo ruši. Kaj vam ne da to močnega uvida v to, da ste vi lučke, ki kreirajo realnost? Kako se bo torej obračalo? Tako kot bo kolektivna zaveste kreirala. In s čim bo to kreirala kolektivna zavest? Z mislimi, občutki in čustvi! Tako kot bo kolektivna zavest mislila in čutila, tako bo. Ko se bo kolektivna zavest skozi zavedanje odločila, da temnega ne potr...