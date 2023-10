Veliko ljudi mi pravi, zakaj ne govorim in pišem več o temi. Dragi moji, borbe sem že ozavestila. Ključ je v informacijah in dvigovanju zavesti. Začnite razumevati, da je del teme v nas. Vsak mora v sebi obrniti to v ljubezen, šele potem se bo ljubezen začela zrcaliti v svetu, globalno. V knjigi Strah, moj najboljši prijatelj se učimo, kako obrniti frekvenco strahu v frekvenco ljubezni. Učimo se, kako pripeljati stvari v mir. Učimo se, kako ne soditi, kajti dokler sodimo, ne moremo izkusiti in ustvariti novih realnosti. Veliki mož je rekel: 'Ne sodi, ker ti bo sojeno.' Če sodiš, ne moreš krei...