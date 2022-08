Dobra vila Maja: Kdo si v resnici?

Pri svojem delu velikokrat srečam ljudi, ki mi na koncu individualne ure rečejo: »Saj vse razumem, ampak ne vem, kako naj to spremenim.« Če se sama vrnem 15 let nazaj, se spomnim enakih besed. Vse sem vedela, čutila, razumela, ampak sem se zavedala, da če bi naredila, kar bi morala, bi to pomenilo, da zaključim takratni partnerski odnos, zamenjam službo, začnem izražati svojo resnico. Bilo me je strah. Vse to me je neskončno plašilo, ker sem vedela, da za seboj potegne domino efekt, ki sem se ga bala. Bala sem se, kako me bodo sprejeli drugi. Bala sem se pokazati svojo svetlobo, z...