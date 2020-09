Dobra vila Maja: Kdaj se bo to končalo?

Pred dvema dnevoma sem se zbudila sredi noči in dobila sporočilo vodnikov, naj vam predstavim idejo o novem svetu. Pred očmi sem zagledala trikotnik, ki ga je delila črta na dva dela. Za lažjo predstavo na list papirja narišite trikotnik. Odlično, kajti v samo nekaj vrsticah vam bom razložila bistvo duhovnosti in prebujenosti. Trikotnik predstavlja četrto in peto dimenzijo. Ko boste pogledali ta trikotnik, boste videli spodaj dva kraka, levega in desnega, na vrhu pa špičko. Ta kraka predstavljata svet dvojnosti – dva svetova. Svetlobo in temo, dobro in slabo, za in proti, leve in desne itd. v nedogled.Res je, četrta dimenzija ...