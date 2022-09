Prepričana sem, da ste se tudi vi že večkrat vprašali, kdaj se bodo stvari v vašem življenju spremenile. Vam razkrijem skrivnost, ki sem jo spoznala ob raziskovanju sebe. Vse spremenim, ko sem pripravljena za spremembo nekaj narediti, predvsem pa, ko imam dovolj. In vsakič znova, ko pridem do iste točke, si samo rečem: Majči, očitno še nimaš dovolj. To je moje zlato pravilo spremembe. Pomembno je, da prepoznate svojo bolečino. Poskušajte spoznati, kateri so vaši sprožilci bolečine. Poskušajte spoznati, kaj vam povzroča trpljenje in bolečino. Dokler ne razumemo, kaj zdravimo, tega ne moremo ozd...