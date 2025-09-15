Dobra vila Maja: Kar oddajaš, to privlačiš (Suzy)

Ste se kdaj vprašali, zakaj stvari ne tečejo? Ste že opazili, da se vse stvari vrtijo v vzorcih in se ponavljajo? Veste, kdaj jih obrnete? Ko boste naredili nekaj drugače. Skozi različne izkušnje se učite o sebi in spoznavate, da se v trenutku, ko izberemo sebe, energija začne premikati. Izkušnja se ponavlja, dokler se ne naučimo lekcije. Ko se je naučimo, se vzorec spremeni. Skozi ogledala spoznavate, da se v drugih odsevajo deli vas, ki jih ne sprejemate ali še ne vidite. Začnite opazovati, da ni tako zelo pomembno, kaj rečete, temveč iz kakšne vibracije to izhaja. Če vaše misli oddajata dv...