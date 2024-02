Dobra vila Maja: Kakšno je vaše prepričanje o moških? (Suzy)

Vem, da se v zadnjih letih veliko govori o vzorcih in prepričanjih. In tudi vem, da ste jih že vsi našli. Vprašanje, ki nastopi, je, zakaj še vedno ponavljate enake stvari. Možnosti sta samo dve. Ali si spremembe ne želite in se niste jasno odločili zanjo ali pa 'delate' napačne stvari. Vem, zadnje čase sem kar direktna, kar mi večkrat omenijo na predavanjih in readingih. Prav tako vem, koliko časa sem pred leti porabila sama, da sem prišla do točke 'dovolj je' in nekaj obrnila. Takrat sem spoznala, da spremembe nisem naredila zato, ker sem imela nekaj od situacij, v katerih sem bila. Predvse...