Dobra vila Maja: Kakšen dan ste imeli danes?

Ja, zanima me, kakšen dan ste imeli danes. Je bil dober ali slab? Veste, kaj določa, ali bo vaš dan dober ali slab? Seznam vaših prepričanj in pričakovanj. Če se dogodki in ljudje ne odzivajo na vaš seznam, je ta dan slab. Če se dogodki in ljudje odzivajo na podlagi vaših prepričanj in pričakovanj, imate dober dan. Pa je to res? Razumeti morate, da je tako vaša sreča v okolici, tam pa je nikoli ne boste našli. Zato ste ves čas nesrečni. Ne moremo nadzorovati zunanjih okoliščin in ljudi, predvideti, kako se bodo obnašali do nas, kaj bodo rekli in počeli. Lahko pa nadzorujemo svoje misli in čus...