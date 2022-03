Z raziskovanjem sebe in 12-letnim delom z ljudmi sem spoznala, da vsi v sebi nosimo sistem prepričanj, v katerem so zbrani naši vzorci. To je naš program delovanja, s katerim v določenih situacijah z ljudmi delujemo naučeno in predvidljivo. Če je vaš izgovor, da nimate časa, se vprašajte, kaj bi naredili, če bi ga imeli. Vaš odgovor bo pokazal, kaj je vaš naslednji korak. Če se dotaknemo najpogostejših prepričanj: nisem dovolj dobra, nisem dovolj lepa, nimam dovolj denarja, ne morem zaradi otrok, nisem videna, slišana ali nimam podpore, ne pripada mi, ne zaslužim si, nisem vredna nisem ljub...