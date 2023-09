Po porodih moja telesna teža niha. Ob tem sem odkrila zanimive stvari. Med prvo nosečnostjo sem se zredila za 25 kilogramov in opazila, da sem toliko teže pridobila, ker sem želela obvarovati svojo deklico. Spoznala sem tudi, da se ženskam nabirajo kilogrami zaradi nedelovanja ščitnice, ki je kot wi-fi za naše telo, predvsem pa zato, ker s tem skrivajo svojo lepo žensko energijo. Poglejte, na katerem področju se želite skriti, ne pokazati in se zamaskirati. Kje so vaše rane in bolečina? Kaj skrivate, ščitite? Odkrili boste namreč, da so vaši kilogrami kot obrambni zid pred nečim. Ozavestite t...