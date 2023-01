Verjetno ste že spoznali, da delo na sebi temelji na stavku: Rada se imam, cenim in spoštujem. Vse, kar ni zgrajeno na teh zdravih temeljih, se vam ruši. Večkrat sem že omenila, da je zdrava ljubezen do sebe prvi korak k spremembi svojega življenja. Človek, ki se nima zdravo rad, ne more imeti zdravo rad drugih. Ljubezen iz praznosti do sebe bo vedno v zunanjih okoliščinah prinesla nezdrave situacije. Zapomnite si, da je vse, kar »zahtevate« od drugih, v resnici neko vaše notranje pomanjkanje. Človek, ki se nima zdravo rad, ne more imeti zdravo rad drugih. Ljubezen iz praznosti do...