Dobra vila Maja: Kako izgubiti sebe in se ponovno najti?

Veliko ljudi kreira 'pravega' partnerja, pozabljajo pa na odnos s seboj. Dokler nismo povezani s seboj, namreč ne moremo ustvariti pravega. Najprej moramo biti sami sebi pravi partner in imeti najboljši odnos s seboj, če želimo to refleksijo v zunanjem svetu. Sem, kar sem, povem, kar čutim, sledim svojemu srcu. Vsak dan poglabljam odnos s seboj. Kajti šele dober odnos s seboj je temelj za zdrave zunanje odnose. Druga pomembna stvar je to, koliko želite očarati druge oz. igrati nekaj, kar niste, početi tisto, kar partnerji želijo videti. Ali ugajate ali ste to, kar ste v resnici? S t...