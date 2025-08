Dobra vila Maja: Kaj pomeni biti zavesten? (Suzy)

Biti zavesten pomeni biti prisoten. To pomeni, da znamo opazovati, kaj se nam dogaja in zakaj. Zavesten človek je miselno in čustveno prisoten v trenutku zdaj in se zaveda svojega delovanja z namenom in jasnostjo. Ko si človek dvigne zavest, se zna opazovati brez obsojanja. Takšen človek ne tlači neprijetnih čustev, ampak se z njimi sooča in išče razumevanje. Zaveda se svojih vzorcev in prepričanj in vidi širšo sliko dogodkov. Med seboj povezuje situacije in razume, da je del celote. Pri njem je zelo razvit trenutek zdaj. Prisoten je in se zaveda, kaj čuti, kaj misli, predvsem pa, kaj govori ...