Dobra vila Maja: Kaj pa, če je vse res?

V zadnjih dneh velikokrat slišim, naj povem kaj lepega, spodbudnega in naj pogledam v prihodnost. Moje prepričanje je, da se vedno vse stvari rešijo in vse deluje po načelu misli: Na koncu bo vse dobro, če še ni dobro, potem še ni konec. Pa vendar, da se ta dober konec zgodi, moramo vedno v akcijo in spreminjati stvari. Tema vedno ruši, svetloba kreira, postavlja in rešuje. Različna bitja svetlobe sodelujejo pri projektu osvoboditve Zemlje. V zgodovini Zemlje so se vse stvari razvijale s spremembo miselnosti in duhovno rastjo prebivalcev planeta. Vsaka stvar je morala dozoreti, da so se zgodi...