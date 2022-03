Velikokrat, ko omenim obilje, ljudje povezujejo besedo z denarjem. Kakršno koli obilje ni denar, ampak je v resnici neskončnost in brezmejnost. Obilje je sreča, zabava, smeh, zdravje, harmonija, notranji mir, varnost, kreacija in manifestacija. Lahko bi tudi rekli, da takrat cvetite, ste polni energije, zagona in motivacije. Ko človek vibrira v obilju, ga navdihuje in polni strast. Ne nazadnje bi lahko rekli, da se takrat duša poveže z vesoljem in neomejenimi možnostmi. Trenutno smo na ponovnem testu, kako bo vibrirala kolektivna zavest. Vse je v vaših mislih! Kakšen scenarij boste dovolili, ...