Po letih dela na sebi sem spoznala, da je zelo pomembno, da se človek posluša. Začnite čutiti, kaj čutite – ključno je namreč, da sledite in zaupate sebi. V resnici delate na sebi, da vzpostavljate dober odnos s seboj. Veste, koliko ljudi zelo dobro pozna svoje partnerje, tašče, šefe, prijatelje, o njih vedo vse – o sebi bolj malo. Zelo malo ljudi pozna svoje misli, občutke in čustva, svoje duhovno, fizično in energijsko telo. Zelo malo ljudi pozna svoje darove. Prišel je čas, da gremo nazaj, domov k sebi, v svojo notranjost. Prihaja čas, ko bomo na preizkušnji, koliko smo se do sedaj naučili...