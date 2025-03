Veliko prebujenih ljudi je začelo spoznavati igro med svetlobo in temo. Vendar opažam, da se mnogi preveč borijo z vsem temnim. Tega lepega planeta ne bo rešil boj za kar koli. Rešitev se skriva v trenutku zdaj, sočutju in odpuščanju. Veste, veliko ljudi napada temo, o njej govori grdo in sovražno. Je to res ljubezen? Sprejemanje je tisti globoki odgovor. In kadar koli nekaj sprejmemo, to izgubi moč. Ste res dobro slišali zadnjo poved? Začnite sprejemati stvari. Ne govorim o tem, da se strinjate, samo sprejmite. Govorim o zavedanju, da ti nič več ne pride 'do živega'. Da se ne odzivaš več na k...