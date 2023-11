Dobra vila Maja: Jaz verjamem, da zmorete, pa verjamete tudi vi? (Suzy)

V zadnjih mesecih sem opazila, da so mnogi začeli spreminjati življenje. Seveda sem zaradi tega neskončno vesela, vendar bi vas rada opozorila, da se lotite spreminjanja pravih stvari. Vesela sem, da se poglabljate v pretekla življenja, iščete odgovore, zakaj ste na tem planetu, vzorce in prepričanja, 'pravo' zgodovino Zemlje, se poglabljate v nasprotje med svetlobo in temo. Res sem vesela! Pa vendar, ali niste še opazili, da vam to znanje čisto nič ne pomaga, če se še vedno niste poglobili v svoje misli, občutke in čustva? Čisto nič vam ne pomaga, če se še vedno nimate zdravo radi, se ne ceni...