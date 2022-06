Danes sem se spomnila zanimive stvari iz preteklosti dela na sebi in prepričana sem, da bodo informacije pomagale tudi vam na poti odkrivanja sebe. Zagotovo se poglabljate v duhovnost že leta, drugače ne bi brali teh vrstic. Danes bom izzvala v vas nekaj globokega, morda bo šel ego v upor – zato ga skrbno začnite od tega trenutka dalje opazovati. Zakaj sem tukaj, kjer sem, zakaj sem v teh okoliščinah, kateri sprožilec me je spravil v to situacijo in čustva, zakaj vztrajam v situacijah, v katerih sem. V vseh letih dela na sebi ste zagotovo že veliko prebrali, se udeležili marsikaterega...