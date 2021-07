Dobra vila Maja: Iščem srečo

Ste se kdaj vprašali, ali vam morda ni treba trpeti, biti nesrečen in se vrteti v negativnem? V vsakem danem trenutku imate moč svobodne volje in izbire in lahko preprosto spremenite misli. Ja, to je vse. Vem pa, da pot do tja ni enostavna, ker zahteva vajo, zavedanje in moč volje. Veliko ljudi išče srečo in ostaja v nesreči. Vendar je vse, kar jih loči od njihove sreče, samo njihov fokus. Dokler iščemo srečo zunaj sebe, je namreč ne bomo našli. Zakaj ne? Ker se skriva v nas. Ne, ne boste srečni, ko pride pravi partner, in ne, ne boste izpolnjeni, ko stopite na pot svojega poslanstva. Verjetn...