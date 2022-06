Velikokrat sem že omenila, da naše faze spreminjanja stvari delujejo po načelu 'vem, razumem in čutim'. Najprej samo vemo, da se nimamo radi, potem to začnemo razumeti in na koncu tudi začutimo. Danes poglejmo to na drugačen način. Najprej je treba spoznati, da se nimamo radi. Veste, koliko let sem potrebovala, da sem si priznala, da se nimam rada? Veliko, kajti dolgo časa sem bila v zanikanju. V končni fazi spuščaš in spreminjaš. Lahko bi rekli tudi sidraš stvari z novo vibracijo. Jasno veš, kaj si želiš, in tako tudi deluješ. Tudi dejstvo, da sem negativna, je zahtevalo kar nekaj ...