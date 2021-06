Dobra vila Maja: Domišljija in vizualizacija

Večkrat ste že opazili, da imate enkrat veliko energije in drugič bolj malo. Zakaj je tako? Ker poznamo hitra in počasna čustva. Hitra čustva so: ljubezen, veselje, smeh, zabava, navdih, strast, radost ... In počasna čustva so: jeza, sovraštvo, ljubosumje, opravljanje, dvom, krivda, slaba vest, sram ... Željo izrazite z veliko jasnosti in odločnosti. Potem vklopite vizualizacijo. Zaprite oči in začutite, kot da želeno že imate. Bolj imamo pozitivne misli in čustva, več energije imamo in ustvarjamo svoje elektromagnetno polje. Misli so povezane z elektropoljem in čustva z magnetnim p...