Dobra vila Maja: Denar je kreativna energija

Ali veste, da je bil denar ustvarjen pred tisočletji z namenom, da nam prinaša svobodo? Če vam je všeč ali ne, prihaja čas, ko boste morali postati prijatelji ne samo s strahom, o čemer je govorila moja prejšnja knjiga, ampak tudi z denarjem in vsem obiljem. Ja, z vpogledi v svoja prejšnja življenja in življenja duš, ki hodijo na moja svetovanja, vam lahko zatrdim, da se vsi srečujemo z različnimi vrstami obilja (med njimi je tudi denar). Denar vedno povezujemo z bogastvom, blaginjo in obiljem. V resnici pa je povezan z našo lastno vrednostjo in ljubeznijo do sebe, predvsem pa s tem, koliko ...