Dobra vila Maja: Dejstvo je, da je večina zabluzila

Mogoče pa vam dam misliti. Vem, da že dolgo nekateri čakajo moje javno mnenje o vsej situaciji, in čas je, da napišem nekaj vrstic. Naslednje verjetno ne bo razumljivo: Ali je vseeno, kaj si mislim – razjasnimo nekaj stvari. Dejstvo je, da je večina zabluzila. Tako svetla kot temna stran. Ljudje ne vidijo več, da so mnogi svetli postali temni (tudi učitelji). Temni uspešno strašijo, svetli pa ne vidijo, da so z vsemi teorijami zarote in borbo proti negativnemu v resnici na temni strani. Večkrat sem že omenila, da teme ne bomo premagali z izpostavljanjem le-te, ampak z ozdravitvijo teme v nas.Seveda razumem, da je ta tema še vedno nerazumljiva, in dejstvo je, da nam bo pri razumevanju pomagala Zemlja. Kako? S katastofo nas bo združila v enost. Res ne vidite, da imamo na več področjih dva tabora, ki se imenujeta za in proti? V resnici pa sta oba pola enaka: jezna, sovražna, napadalna, polna strahu itd. Edina rešitev Zemlje je v povezovanju, sodelovanju, enosti – in zdaj razumete, zakaj ne sodelujem v teh igrah. Ker razumem, da enost ni napadanje drug drugega, kazanje s prstom, sovraštvo do drugih in ustrahovanje.Opažam tudi, da velika večina pričakuje mesijo, vodjo, ki bo rešil svet. Iščejo nekoga, ki jih bo osvobodil suženjstva. Ne vidijo pa, da je ključ v tem, da je vsak mesija, da vsak tvori enost in je vsak del kolektivne zavesti. Vsi se moramo združiti in vsi smo mesija.Dragi moji, ne morem in ne bom sodelovala v kolektivni zavesti napadanja teme, ustrahovanja s teorijami zarote, izpostavljanja teme in nenehni drami trpljenja – preveč vem, razumem in žal ne morem biti del te igre. Moje sporočilo je ljubezen, delovanje z univerzalnimi zakoni in kreacija iz srca.Zato in samo zato v mojih kolumnah na moji strani na facebooku in instagramu najdete vsebine, s katerimi lahko ozdravite temo v sebi. In potem, ko nas bo dovolj vibriralo v energiji ljubezni, tema ne bo imela več hrane in bo odšla, ker ne bo nikogar več, ki jo bo hranil s sovraštvom, jezo, strahom in negativnim. Na koncu bo vse dobro!