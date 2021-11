Dobra vila Maja: Čustvene rane iz otroštva

Velikokrat dobim vprašanje, kako spremeniti vzorce in prepričanja, predvsem pa kako spremeniti svoje življenje. Če želite spremeniti kar koli v svojem življenju, je ključno, da razumete situacije, ki se vam znova in znova ponavljajo. Naučite se, da bo vaš prvi odziv na situacijo vprašanje, kaj vam sporoča, ne več obtoževanje drugih za svoja čustva. Dokler stvari ne boste razumeli, je ne morete spremeniti. Začeti morate razumeti, zakaj ustvarjate situacije in ljudi, ki vam odslikavajo vedno enake teme. Verjetno ste že spoznali, da gre v resnici vsakič za čustveno dramo, ki jo ponavljate v za...