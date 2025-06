Priporočam vam, da pošljete preprosto namero: 'Želim si videti, kaj moram videti.' Potem preprosto spustite. Seveda lahko še dodate in prosite vesolje, naj vam da jasne znake skozi različne osebe in situacije, kaj morate spremeniti in ozavestiti. Naj bodo znaki jasni, česa ne razumete, česa ne vidite in kaj morate spustiti. Seveda bo potem zelo pomembno, da po prejetih odgovorih tudi nekaj spremenite. Presenečeno boste ugotovili, da so jasni znaki že bili v vašem življenju, vendar so ti zahtevali nekaj novega in vaše drugačno delovanje. Ker vas je strah spremembe, vztrajate v poznanih stvareh...