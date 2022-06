Ste se kdaj vprašali, zakaj iščete v okolici potrditev, ljubezen, srečo ali priznanje? In ali ste to v zadnjih 20 letih našli? Prepričana sem, da še vedno iščete. Zakaj? Ker tega nikoli ne boste našli v zunanjem svetu. Prišel je čas, ko se je treba obrniti vase in iti nazaj k sebi. Vse, kar iščete zunaj, boste našli samo v sebi. Verjetno mnogi to že veste, pa vendar, zakaj potem to še vedno iščete v okolici? Če sami ne čutimo svoje vrednosti, jo začnemo iskati zunaj in čakamo od drugih, da nam dajo nekaj, česar nismo sposobni sprejeti – ker tega niti ne vibriramo v sebi. Sama sem pred leti...