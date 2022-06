Na poti svojega poslanstva zadnjih dvanajst let in ob javnem deljenju svojega znanja sem spoznala nekaj zelo zanimivega. Ljudje preprosto ne verjamejo, da so prave stvari v duhovnosti v resnici čisto preproste. Kolikokrat slišim, da so afirmacije in vizualizacije 'neumna' stvar, ki ne deluje. Začnite iskati enostavne rešitve, ker je duhovnost preprosta. Verjemite – in videli boste. Ko začneš verjeti, se odpreš možnostim v življenju. Do neke mere se strinjam, ker samo vizualizacije in afirmacije ne bodo spremenile ničesar. V resnici je glavni ključ akcija in da naredimo nekaj drugač...