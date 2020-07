Dobra vila: kakšen je pa tvoj odziv

Poglejmo danes meni zelo pomembno stvar dela na sebi. Ni pomembno, kaj se nam zgodi, pomemben je naš odziv/reakcija na stvar. Kaj to pomeni? Kar je znotraj nas (dobro in slabo), pride ob vsaki situaciji na plan. Vse, kar ni razčiščeno, se aktivira z razlogom, da spremenimo.Poznamo štiri stopnje naše reakcije:*jezni izbruh in obtoževanje drugih*jezni izbruh in obtoževanje sebe*mirna razlaga in izhajanje iz sebe*ne reagiraš več Poglejmo razčlenjeno vse štiri stopnje. Prva stopnja je: jezni izbruh in obtoževanje drugih. V tej prvi fazi smo na začetku dela na sebi in za vse svoje težave krivimo druge. Vse svoje reakcije in ...