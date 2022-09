Dobili smo najboljšo polko in valček

Strokovno žirijo glasbenikov so sestavljali Ivica Vergan, Bojan Zeme in Klemen Grašič, medijsko komisijo pa Lucija Grm (Radio Slovenija), Luka Sraka (Radio Maribor) ter Miha Močnik (Radio Ognjišče). V letošnjem finalu enega največjih in najbolj prepoznavnih festivalov narodno-zabavne glasbe pri nas so lahko gledalci slišali šest valčkov in prav toliko polk, ki so jih peli in igrali Srčni muzikanti, Špas z Evo, Krjavlji, Zdomarji, S.O.S kvintet, Akordi, Topliška pomlad, Ansambel Tomaža Rota, Chicas in Cik-Cak kvintet, uredništvo razvedrilnega programa TV Slovenija pa je neposredno v finale povabilo tudi Nove spomine in Polkaholike.

Barbaro Žlindra smo videli v uvodni točki, v Ljubljani je bil z njo tudi njen Rok.

Predizbor za finale je potekal vse od začetka letošnjega leta. Valčke smo že januarja in februarja lahko premierno slišali v oddaji Zimski pozdrav, polke pa julija in avgusta v oddaji Poletni pozdrav. Festival Slovenska polka in valček (SPV) poteka že vse od leta 1995. Zanimanje za nastop je vsako leto veliko, saj na razpis prispe od sedemdeset do devetdeset skladb. Prireditev vsa ta leta ohranja pomembno vlogo in ugled med ustvarjalci narodno-zabavne glasbe.

Gledalci so lahko v uvodni točki tudi letos slišali nekatere največje uspešnice iz minulih let, ki so jih odpeli Barbara Žlindra, Rudi Šantl, Ansambel Opoj, Tatjana Koleša in Jože Šarc, Danijela Pečnik ter brata Andrej in Bojan Zeme, Anita, Jerneja in Polona (skupina Bum), Gadi ter pevka Primorskih fantov Ivica Vergan. Festival sta prvič skupaj vodila Darja Gajšek in Andrej Hofer.

Zanimivo je, da sta letos zmagala kar dva kvinteta, in sicer Cik-Cak kvintet s tercetom pevk, ki sicer niso redne članice ansambla, temveč so se mu pridružile posebej za ta dogodek. Tina Vinter, Anamarija Purgar in Eva Kovačič so odpele zmagovalno polko, ki sta jo ustvarila Jože Burnik in Damjan Pasarič.

Cik-Cak kvintet z avtorjem melodije zmagovalne polke Jožetom Burnikom

Drugače je z S.O.S. kvintetom, ki se je v isti zasedbi festivala udeležil že tretjič, avtorji valčka, s katerim so zmagali, pa so Andrej Gorenjak, Vera Šolinc in Luka Krof, pevka Kaja Humski pa je valček o pričakovanju dekleta, ki pod srcem nosi še eno Drobno srce, odpela z izjemnim občutkom.

Darja Gajšek in Kaja Humski po prireditvi

Špas z Evo Šolinc so prišli prvič.