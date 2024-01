Vse moje pretekle izkušnje in znanja iz naravnega zdravljenja so mi pomagale, da sem ostala v svojem centru. Vedela sem, da sem v tornadu sprememb, ki predstavljajo čas, usodo in karmo. Imela sem že tako široko zavedanje in visoko frekvenco, da sem lahko ostala v centru, v očesu tornada, kjer je mir, tišina. Vedela, da se mi lahko zvrti v glavi samo, če bom padla v vrtinec. Moje zelo obširno znanje mi je prineslo širok vpogled v kolo rojstva in smrti. Namesto panike, strahu in jeze sem čutila hvaležnost. Končno sem lahko začutila, kar pišejo mojstri modrosti v svojih knjigah, in imela priložno...