Do popolnih korakov s pomočjo metle

Pevka in televizijska voditeljica Saša Lendero načrtuje napovedano poroko in odšteva dneve do trenutka, ko bo svojemu najdražjemu Mihi Hercogu tudi uradno obljubila večno zvestobo. Potem ko se je mrzlično podala v iskanje popolne poročne obleke, se doma trudita izpiliti plesne korake, s katerimi bosta navdušila svate. Saša je namreč na družabnih omrežjih delila utrinek njune vaje in ob tem zapisala, da jo je bodoči ženin med pripravo na poročni ples nasmejal do solz. »Začela sva obiskovati plesni tečaj za najin prvi ples in – presenetljivo – nama sploh ne gre tako slabo. Miha je dobil nalogo, da se drži bolj naravnost in poravna vrat, in danes, ko sva doma malo vadila, je naenkrat izginil in se vrnil z zmagoslavnim nasmeškom in metlo, ki si jo je zatlačil za majico. Ni kaj, to je človek dejanj!« je svojega najdražjega, ki se trudi, da bi poročni ples odplesal kot profesionalec, pohvalila pevka.

Komentarji: