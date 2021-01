»Do pomladi bo še naporno, virus ne bo popolnoma izginil«

Čeprav je vrhunec epidemije za nami, še ni čas, da si Slovenci oddahnemo, saj se bodo zdravstvene težave pri nas še malce zavlekle. Pr. Luna države je namreč že nekaj časa v resnem, hladnem kozorogu, ki mu vlada Saturn, vladar karme in strogi učitelj lekcij, in vse do marca 2022 bo v njem. Položaj Lune je eden od razlogov, da je med ljudmi na splošno manj veselja, optimizma ter več strahov, negotovosti, bremen in skrbi. Drugo pomembno astrološko dejstvo je, da nas takoj na začetku 2021. kot državo čaka Saturnov povratek, čas za poplačilo karmičnih dolgov, ki nas bodo streznili in prizemljili. Ker bosta istočasno tr. ...