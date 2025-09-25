Do mladostnega videza z obnovo DNK (Suzy)

Če sledite najnovejšim trendom, ste zagotovo že slišali za epigenetiko. Izraz označuje spremembe v aktivnosti genov, ki jih povzročajo okoljski dejavniki, kot so prehrana, stres in izpostavljenost onesnaževalcem, z različnimi pristopi pa naj bi te spremembe močno omilili in ostali dlje zdravi in mladi.

V svetu kozmetičnih izdelkov je epigenetika največkrat povezana z nego kože, saj je prav ta v nenehem stiku z okoljem (UV-sevanjem, onesnaževanjem, prehrano, stresom), ki jo poškoduje in s tem postara. Dobra novica je, da se na ta način spremenjena DNK lahko znova povrne v prvotno stanje. To je tudi cilj negovalnih izdelkov, ki temeljijo na epigenetiki.

Aktiviranje dobrih genov

Naši geni določajo potencial kože, na primer, kako elastična bo koža ali kako hitro se bo obnavljala. Gene imamo torej takšne ali drugačne, a okolje odloča, kateri bodo 'vključeni' ali 'izključeni'. Določene kozmetične učinkovine (npr. peptidi, antioksidanti, rastlinski izvlečki) lahko vplivajo na epigenetske mehanizme v kožnih celicah in tako spodbudijo procese njenega obnavljanja, nastajanja kolagena, zmanjšajo oksidativni stres ali upočasnijo staranje kože.

Po epigenetiki okolje določa, kateri geni so 'vključeni'.

Epigenetska nega je običajno personalizirana, saj na epigenetiko vplivata življenjski slog posameznika in okolje, v katerem živi. Med kozmetičnimi izdelki, ki temeljijo na tem, so denimo kreme, ki trdijo, da 'aktivirajo gene mladosti', serumi z epigenetskimi peptidi, ki spodbujajo sintezo kolagena, in antioksidativne formule, ki zmanjšujejo epigenetske poškodbe zaradi UV-žarkov. V kozmetiki to pomeni premik od zgolj 'negovanja površine kože' k ciljnemu vplivanju na procese v celicah, ki odločajo, kako se koža stara in obnavlja.

Prebujene mirujoče celice

Pred kratkim je v naše trgovine prišel izdelek znane znamke Nivea, ki temelji na epigenetiki. Gre za serum Cellular Epigenetics, za katerega pri lepotnem gigantu obljubljajo, da že v dveh tednih zmanjša biološko starost kože. Tehnologija, ki se skriva za tem, je njihova patentirana sestavina proti staranju Epicelline. Slednja ponovno prebudi mirujoče celice, jih spodbuja k mladostnemu delovanju, obrne proces staranja kože in ji povrne mladosten sijaj.