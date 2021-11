Do lepote z notranjim mirom

Ni skrivnost, da je sreča tisto, kar naredi človeka lepega, pa vendar si je včasih težko pričarati tisti žareči, srečni izraz na obrazu.

V času, ko naše razpoloženje niha, bodite še bolj prijazni do sebe.

Še posebno pozimi, ko nas zaradi pomanjkanja svetlobe, manj druženja in drugih dejavnikov pogosto muči pojav, ki mu psihologi pravijo sezonska otožnost. Odpravite jo, še preden bodo zasvetile praznične lučke. Kaj lahko storite?



Privoščite si kopel

Ena najbolj sproščujočih dejavnosti, ki si jih lahko privoščite sami doma, je vroča kopel, ki vam bo še posebno koristila, če imate mastno kožo. Deluje pomirjajoče, pomaga zavirati znake staranja in vas zaziba v boljši in trdnejši spanec. Če v kopel zamešate nekaj kapljic eteričnega olja, bo učinek še boljši. Za pomirjanje uporabite eterično olje sivke, za obnovo energije pa bergamotke, pomaranče in drugih citrusov.

Pomaranča tudi izboljšuje razpoloženje. Stres učinkovito odpravlja vonj po poprovi meti, ylang ylang pa deluje proti depresiji. Po kopeli boste imeli mehko kožo, če boste v vodi stopili nekaj žlic kokosovega masla. Za lepši videz dodajte kopeli nekaj žlic medu. Nepozabno senzorično izkušnjo ponuja peneča se kopel, ki jo lahko pripravite tudi z običajnim tekočim milom ali šamponom.

Uvedite lepotni ritual

V času, ko naše razpoloženje niha, bodite še bolj prijazni do sebe. Ponavljajoče se dejavnosti nas pomirjajo in nam vzbujajo občutek varnosti, zato si omislite vsakodnevni lepotni ritual, ki ga boste ponovili vsako jutro ali večer. Poskrbite, da bo vključeval čim več izkušenj, ki razvajajo vaše čute. Dan lahko denimo začnete s prhanjem, nato pa z nežnim pilingom obraza in telesa, na primer z gobico konjac.

Telo in obraz z masažnimi gibi namažite z bogatim vlažilnim mlekom oziroma kremo. Izberite izdelke, ki lepo dišijo in na vaši koži pustijo prijeten vonj. Celoten postopek vam ne bo vzel več kot nekaj minut, učinek pa boste čutili ves dan.

Zdravilna svetloba sveč

V soju sveče je vse videti lepše, topla svetloba pa prinaša občutek miru in spokojnosti. V obdobju, ko smo veliko doma, se v svetlobi sveče naš dom spremeni v čaroben kraj. Če si boste poleg privoščili še (samo)masažo, boste dejstvo, da je tema tako zgodaj, kmalu videli v popolnoma novi luči.

Uživajte vitamin D

Ne le za lažje prebolevanje covida-19, vitamin D je koristen tudi ob spopadanju s sezonsko depresijo. Kadar ga nimamo dovolj, smo brezvoljni in utrujeni. Tako imenovani sončni vitamin (ob lepem vremenu ga dobimo s soncem) pa poskrbi tudi za hitrejše obnavljanje kože.

Omislite si svilene prevleke

Svilena prevleka za blazino naj bi preprečevala nastajanje nekaterih gub. Ne glede na to, ali to drži ali ne, pa je spanje v sveži posteljnini iz kakovostnih materialov zagotovo bolj prijetno. In ker je dober spanec pol zdravja, ključno pa vpliva tudi na lepoto, se vam bo nakup dobre posteljnine zagotovo obnesel.

